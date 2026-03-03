Тролейбуси у Слов'янську відправляють в евакуацію

Фото: Вадим Лях

З 3 березня у місті розпочинається демонтаж тролейбусної контактної мережі. Про це повідомив начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, роботи проводяться в рамках підготовки до облаштування доріг антидроновими сітками. Для їх встановлення необхідно звільнити ділянки, де розміщені елементи контактної інфраструктури.



Тролейбуси разом із демонтованою мережею відправлять в евакуацію. Таке рішення прийняте для збереження дороякісного обладнання та рухомого складу — щоб техніка не була пошкоджена та могла повернутися до роботи після стабілізації ситуації.

Відновити рух звичними маршрутами планують, коли це знову стане можливим. Аналогічні заходи у місті вже застосовувалися у 2022 році. В адміністрації висловлюють упевненість, що і цього разу тролейбусне сполучення згодом буде відновлено.



На період проведення робіт на міських маршрутах залишиться лише автобусне сполучення. Також розглядається організація безкоштовних рейсів для соціально незахищених категорій мешканців.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Слов'янський зоопарк відправляють в евакуацію.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»