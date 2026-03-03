На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії

Підручник з історії у 9 класі.

На тимчасово окупованій території Донецької області окупаційна адміністрація планує змінити формат підсумкової атестації для школярів. Йдеться про запровадження усного іспиту з історії перед складанням основного державного іспиту в 9 класі.



Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, нововведення можуть набути чинності з 2027–2028 навчального року. Усне тестування з історії стане обов’язковим етапом допуску до підсумкової атестації.



Інших деталей щодо процедури складання іспиту чи можливих змін у навчальних програмах наразі не оприлюднено.







Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»