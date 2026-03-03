Авіаудар по Дружківці: росіяни вбили поліцейського

Росіяни вбили поліцейського у Дружківці. Фото: поліція

Внаслідок авіаційного удару по Дружківці 2 березня загинув капітан поліції Олексій Кривенко. Він працював старшим дільничним офіцером поліції у прифронтовій Дружківці. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Олексій Кривенко родом із міста Дружківка. Він віддав службі в органах МВС понад 20 років. Ніс службу у карному розшуку, секторі дізнання, а з серпня 2025 року – у підрозділі превенції. Ризикуючи життям, фіксував наслідки обстрілів, брав участь у евакуації цивільних мешканців», — йдеться у повідомленні.



Олексію було 38 років. У нього залишилися батьки, брат, дружина та двоє синів.



Раніше ми писали, що 2 березня російська армія вдарила по центру Дружківки Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях