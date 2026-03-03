Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ готує блокування Telegram: чиновники отримають спеціальні SIM-карти
03 березня 2026, 12:33

З 1 квітня в Росії можуть повністю заблокувати месенджер Telegram. Обмеження, за даними Служби зовнішньої розвідки України, діятимуть по всій території країни.

Водночас для чиновників Чечні готують спеціальні умови користування інтернетом. За інформацією порталу державних закупівель, адміністрація глави республіки планує придбати 144 SIM-карти з необмеженим доступом до заблокованих сервісів і соцмереж, включно з Instagram, Facebook, WhatsApp, X та поштовим сервісом Gmail. Телеграм у цьому списку поки не згадується.

Чиновники зможуть користуватися SIM-картами без зміни номера та без VPN. Контракт передбачає безлімітні дзвінки, 50 ГБ інтернету щомісяця, 1000 безкоштовних SMS і повний доступ до заблокованих ресурсів. Річне обслуговування обійдеться бюджету більш ніж 2,3 млн рублів.

На фоні посилення цензури для звичайних громадян російська влада фактично створює окремий цифровий простір для себе за кошти держави. Поки пересічним росіянам закривають доступ до глобальних платформ, чиновники отримують гарантований канал зв’язку із зовнішнім світом.

Раніше повідомлялося, що у разі можливого блокування Telegram жителям тимчасово окупованих територій радили використовувати альтернативні способи зв’язку та отримання інформації, зокрема VPN-сервіси й інші месенджери.

Нагадаємо, у Маріуполі підконтрольний РФ «суд» засудив місцевого жителя до позбавлення волі за публікацію коментарів у Telegram.

Крім того, після уповільнення роботи Telegram на території Росії користувачі почали повідомляти про збої в доступі до YouTube — відеохостинг у частини абонентів перестав відкриватися без використання додаткових сервісів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

