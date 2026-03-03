У Раді пропонують замінити 8 березня

Фото: «Новини Донбасу»

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про запровадження нового святкового дня — Дня української жінки. Документ офіційно подали 2 березня.

Ініціатори ініціативи пропонують переглянути статус 8 березня — Міжнародного жіночого дня — та перенести акцент на національне свято, присвячене українським жінкам. Таким чином, традиційна дата може бути скасована або замінена іншою.



Авторами проєкту виступили народні депутати Оксана Савчук — голова підкомітету ВР з питань безпеки дорожнього руху (позафракційна), та Ростислав Тістик — голова підкомітету з питань євроінтеграції (фракція «Слуга народу»).



У тексті проєкту пропонується встановити окреме державне свято — День української жінки. Дата його святкування у документі має бути визначена додатково у рамках розгляду ініціативи.

Нагадаємо, 2023 року Оксана Савчук виступала з ініціативою повного скасування святкування Міжнародного жіночого дня в Україні.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»