Армія РФ вранці атакувала Краматорськ

Окупаційні війська РФ вранці у вівторок, 3 березня, обстріляли Краматорськ Донецької області. Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 07:50, із застосуванням ствольної артилерії, російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів міста. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, під час обстрілу пошкоджено СТО, багатоповерхівку та шість автомобілів.



Раніше ми писали, що російська армія у понеділок увечері, 3 березня, атакувала Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

