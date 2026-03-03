Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Федоров анонсував аудит бойових втрат та запуск приватних груп ППО
03 березня 2026, 13:37

Федоров анонсував аудит бойових втрат та запуск приватних груп ППО

Фото: Михайло Федоров Фото: Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск комплексного аудиту бойових втрат серед військовослужбовців. За його словами, розпочинається детальний аналіз кожної втрати на полі бою.

Мета — виявити системні проблеми, що призводять до людських втрат, та ухвалити управлінські рішення для їх усунення. «Людський капітал – найвища цінність. Ми боротимемося за життя кожного воїна», — наголосив міністр.

Паралельно посилюються можливості приватних груп ППО, задіяних у захисті критичної інфраструктури. Уряд вже ухвалив рішення, яке розширює їхні повноваження та технічні можливості.

Підприємства матимуть змогу тимчасово отримувати озброєння та засоби ураження зі складів військових частин ЗСУ, якщо це озброєння не використовується бойовими підрозділами. Перелік озброєння та обсяг боєприпасів визначатиметься ПС ЗСУ індивідуально по кожному підприємству.

У разі використання боєприпасів при відбитті атак їхнє заповнення відбуватиметься за спрощеною процедурою — на підставі акта про фактичні витрати. Передача озброєння буде здійснюватись лише на період дії експериментального проєкту за погодженням з командуванням Повітряних сил.

Окремий технологічний напрямок — масштабування НРК. У 2026 році їхню кількість планують збільшити в рази. Основне завдання — перевести логістичні операції на роботизовані платформи, щоб мінімізувати ризики для особового складу.

Крім того, ведеться робота над альтернативами дронам типу «мавік». Розробляються рішення з використанням ШІ, які вже проходять тестування та найближчим часом можуть бути масштабовані на фронті.

Нагадаємо, бійці 3-ї окремої штурмової бригади опублікували відео операції «Самурай», під час якої НРК-камікадзе змогли виконати завдання під щільним вогнем РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Люди
Михайло Федоров
Інше
аудит бойових втрат масштабування НРК приватне ППО дрони з ШІ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
усі новини
10:54
Російські БПЛА атакували Краматорськ: пошкоджені будинок та машина
10:30
В Україні стартували виплати «дитячої допомоги»
10:12
Авіаудар по Слов'янську: рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будинків тіло загиблого та поранену жінку
10:01
У Миколаєві «Шахед» влучив у вагон потяга
09:59
Пошкоджено будинки, авто та інфраструктурні об'єкти за добу у Донецькій області
09:50
ЗСУ просунулися поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ISW
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
08:58
У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
08:54
Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені
08:48
Одна людина загинула і п'ятеро людей поранено за добу на Донеччині через атаки РФ
08:37
Сили ППО збили 129 БПЛА
23:09
Російська армія намагається відрізати від логістики Лиман – МВА
22:25
Атака на Краснодарський край: дрони вдарили по ключовому вузлу російського енергомоста в окупований Крим
21:12
Колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували та призначили начальником Луганського прикордонного загону: його підозрюють у корупції
20:09
Російський дрон вдарив по будинку у Костянтинівці: загинув місцевий житель
19:34
Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки
19:10
ЗСУ уразили елементи російської ППО в окупованих Криму та Луганській області
18:34
РФ маскує антени під дерева: нова тактика на фронті
18:18
Україна з початку року звільнила 460 квадратних кілометрів території – Зеленський
17:58
Дружківка – повністю без світла
усі новини
ВІДЕО
Ймовірно, збитий гелікоптер РФ. У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
04 березня, 08:58
Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені
04 березня, 08:54
Ситуація у районі Мирнограда. Фото: карта DeepState Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки
03 березня, 19:34
Удар дрона РФ по цивільному автомобілю. РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений
03 березня, 14:14
Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ. НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ
03 березня, 11:11
Евакуація з Дружківки. ДСНС оприлюднила дані евакуації з Донеччини у лютому
03 березня, 10:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір