Федоров анонсував аудит бойових втрат та запуск приватних груп ППО

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск комплексного аудиту бойових втрат серед військовослужбовців. За його словами, розпочинається детальний аналіз кожної втрати на полі бою.



Мета — виявити системні проблеми, що призводять до людських втрат, та ухвалити управлінські рішення для їх усунення. «Людський капітал – найвища цінність. Ми боротимемося за життя кожного воїна», — наголосив міністр.



Паралельно посилюються можливості приватних груп ППО, задіяних у захисті критичної інфраструктури. Уряд вже ухвалив рішення, яке розширює їхні повноваження та технічні можливості.



Підприємства матимуть змогу тимчасово отримувати озброєння та засоби ураження зі складів військових частин ЗСУ, якщо це озброєння не використовується бойовими підрозділами. Перелік озброєння та обсяг боєприпасів визначатиметься ПС ЗСУ індивідуально по кожному підприємству.



У разі використання боєприпасів при відбитті атак їхнє заповнення відбуватиметься за спрощеною процедурою — на підставі акта про фактичні витрати. Передача озброєння буде здійснюватись лише на період дії експериментального проєкту за погодженням з командуванням Повітряних сил.



Окремий технологічний напрямок — масштабування НРК. У 2026 році їхню кількість планують збільшити в рази. Основне завдання — перевести логістичні операції на роботизовані платформи, щоб мінімізувати ризики для особового складу.



Крім того, ведеться робота над альтернативами дронам типу «мавік». Розробляються рішення з використанням ШІ, які вже проходять тестування та найближчим часом можуть бути масштабовані на фронті.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»