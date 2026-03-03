Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ нарощує ракетні удари: Ту-95МС передислокуються по регіонах
03 березня 2026, 13:43

РФ нарощує ракетні удари: Ту-95МС передислокуються по регіонах

Ту-95 ПКС РФ. Ту-95 ПКС РФ.

Впродовж поточної доби противник здійснив передислокацію бортів стратегічної авіації РФ у східному, центральному та західному регіонах, ймовірно, для оснащення крилатими ракетами. Про це повідомив канал моніторингу ворожої авіації Monitor.

Зокрема, зафіксовано два борти Ту-95МС на маршруті аеродром «Олєнья», потім аеродром «Енгельс» та аеродром «Українка».

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що зустріч з представниками США та РФ в Абу-Дабі наразі не може бути підтверджена через загострення ситуації на Близькому Сході.

Переговори планувалися орієнтовно на 5–6 березня, проте традиційно напередодні подібних перемовин окупаційна армія завдає масованих ракетних ударів.

За три зимові місяці Повітряні Сили України у взаємодії із Силами оборони відбили 14 масованих комбінованих атак ворога. У грудні та січні було здійснено 7 масштабних ударів із застосуванням ракет та БпЛА різних типів. У лютому інтенсивність атак зросла удвічі — ще 7 масованих ударів.

Список 14 масованих атак РФ.

Противник комбінував пуски дронів та ракет, намагаючись перевантажити систему ППО та виснажити ресурси оборони.

Хроніка атак: цифри та факти

Грудень 2025 :
6 грудня, у День ЗСУ, противник завдав одного з наймасштабніших ударів — 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета. Подальші атаки 13, 23 та 27 грудня залишали високий рівень навантаження — від майже 500 до понад 670 цілей.

Січень 2026 :
Інтенсивне застосування балістики. 9 січня основний удар припав на Київщину (278 цілей). Зафіксовано застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівщині та використання ракет «Циркон» 20 та 24 січня.

Лютий 2026 :
Місяць пікових навантажень. 3 лютого випущено найбільшу кількість ракет в одному ударі за зиму — 71 одиниця. 26 лютого зафіксовано масований дроновий удар — 420 БпЛА в одній атаці.



Ворог активно застосовує як штатну балістику («Іскандер-М»), так і ракети з балістичною траєкторією: «Кинжал», «Циркон», Х-22/32, С-300/С-400. Загалом за три місяці випущено понад 700 ракет різних типів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

