РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений

Російські війська атакували цивільний автомобіль у селищі Верхнє Піщане на Сумщині, повідомляє видання «Кордон.Медіа».
Машина повністю вигоріла. Попередньо, загиблих немає, проте водій дістав поранення, що підтвердила прокуратура.
«Машина була припаркована біля магазину у Верхньому Піщаному Сумської громади. Тоді ворожий дрон завдав удару, і авто вигоріло вщент», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби ворог застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів по всій Україні.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
