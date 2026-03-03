РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений

Удар дрона РФ по цивільному автомобілю.

Російські війська атакували цивільний автомобіль у селищі Верхнє Піщане на Сумщині, повідомляє видання «Кордон.Медіа».



Машина повністю вигоріла. Попередньо, загиблих немає, проте водій дістав поранення, що підтвердила прокуратура.



«Машина була припаркована біля магазину у Верхньому Піщаному Сумської громади. Тоді ворожий дрон завдав удару, і авто вигоріло вщент», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби ворог застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів по всій Україні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»