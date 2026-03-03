Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівської громади
03 березня 2026, 14:17

Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівської громади

Російські окупанти продовжують бити по Костянтинівській громаді Донецької області. Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив, що нещодавно росіяни атакували громаду, одна людина отримала поранення.

«Внаслідок влучення чергового ворожого снаряда повністю знищено приватний житловий будинок. На жаль, поранено одного місцевого жителя», — зазначив він.

За словами Горбунова, військовослужбовці доправили постраждалого до хірургічного відділення лікарні Краматорська.

Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вранці у вівторок, 3 березня, обстріляли Краматорськ на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка
Люди
Сергій Горбунов
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
усі новини
10:54
Російські БПЛА атакували Краматорськ: пошкоджені будинок та машина
10:30
В Україні стартували виплати «дитячої допомоги»
10:12
Авіаудар по Слов'янську: рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будинків тіло загиблого та поранену жінку
10:01
У Миколаєві «Шахед» влучив у вагон потяга
09:59
Пошкоджено будинки, авто та інфраструктурні об'єкти за добу у Донецькій області
09:50
ЗСУ просунулися поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ISW
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
08:58
У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
08:54
Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені
08:48
Одна людина загинула і п'ятеро людей поранено за добу на Донеччині через атаки РФ
08:37
Сили ППО збили 129 БПЛА
23:09
Російська армія намагається відрізати від логістики Лиман – МВА
22:25
Атака на Краснодарський край: дрони вдарили по ключовому вузлу російського енергомоста в окупований Крим
21:12
Колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували та призначили начальником Луганського прикордонного загону: його підозрюють у корупції
20:09
Російський дрон вдарив по будинку у Костянтинівці: загинув місцевий житель
19:34
Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки
19:10
ЗСУ уразили елементи російської ППО в окупованих Криму та Луганській області
18:34
РФ маскує антени під дерева: нова тактика на фронті
18:18
Україна з початку року звільнила 460 квадратних кілометрів території – Зеленський
17:58
Дружківка – повністю без світла
усі новини
ВІДЕО
Ймовірно, збитий гелікоптер РФ. У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
04 березня, 08:58
Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені
04 березня, 08:54
Ситуація у районі Мирнограда. Фото: карта DeepState Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки
03 березня, 19:34
Удар дрона РФ по цивільному автомобілю. РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений
03 березня, 14:14
Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ. НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ
03 березня, 11:11
Евакуація з Дружківки. ДСНС оприлюднила дані евакуації з Донеччини у лютому
03 березня, 10:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір