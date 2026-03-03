Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівської громади

Російські окупанти продовжують бити по Костянтинівській громаді Донецької області. Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив, що нещодавно росіяни атакували громаду, одна людина отримала поранення.



«Внаслідок влучення чергового ворожого снаряда повністю знищено приватний житловий будинок. На жаль, поранено одного місцевого жителя», — зазначив він.



За словами Горбунова, військовослужбовці доправили постраждалого до хірургічного відділення лікарні Краматорська.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вранці у вівторок, 3 березня, обстріляли Краматорськ на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

