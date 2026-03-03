Зеленський заявив, що ЗСУ не вийдуть з Донбасу

Зеленський заявив, що ЗСУ не вийдуть із Донбасу. Фото: ОП

Українські військовослужбовці не вийдуть з території Донбасу, а українська влада не залишить там 200 тисяч мешканців. За словами головнокомандувача Володимира Зеленського, зараз на Донеччині найкращі оборонні рубежі, і якщо звідти відійти, то російські солдати можуть вийти до центру України. Про це він повідомив в інтерв'ю італійському журналісту, повідомляє Corriere della Sera.



«Я хочу внести ясність: я ніколи не покину Донбас та 200 000 українців, які там живуть. Навіщо це мені робити? Чому Путін нав'язує це як умову миру? І чи буде він відразу після цього висунути нові вимоги? Ні, я не в ділі. Більше того, тут знаходяться наші найкращі опорні пункти оборони, і якщо ми відступимо, росіяни мають зелене світло до центру країни», — заявив президент України.



Зеленський уточнив, що зараз переговорні команди України, США та РФ «застрягли» на мирному плані з 20 пунктів і на питанні контролю над територіями.



«Ми маємо гарантії безпеки з американцями, але вони хочуть підписати лише в контексті угоди з росіянами. Я з цим не погоджуюсь, але це так. Протокол з європейцями у нас теж готовий, але й він не підписаний. Є угоди про наше відновлення, яке, однак, може розпочатися лише після миру. Але цього недостатньо. Ми застрягли на плані з 20-ти пунктів та у питанні територіального контролю. Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть нашого відходу», — заявив глава держави.



За словами Зеленського, йдеться про 5800 квадратних кілометрів території Донбасу.



«І я прийняв дипломатичний шлях, я прийняв пропозицію США заморозити лінію вогню. Багато хто з нас не погодився з цим компромісом, але я пішов за Дональдом Трампом, щоб хоча б дійти до кінця бойових дій. Однак росіяни не прийняли і хочуть нашого повного відходу з Донбасу. Американці тоді пропонували демілітаризовані райони та вільні економічні зони з обох боків фронту. Я сказав, що це має стосуватися нас обох, але росіяни відповідають, що це має бути тільки на нашій стороні. Це чисте божевілля», — додав український лідер.



