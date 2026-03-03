Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії

Наслідки ударів БПЛА.

Оприлюднено супутникові знімки наслідків удару по території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).



За даними джерела, 27 лютого Сили оборони України атакували виробничі споруди підприємства, де російські військові зберігали та обслуговували безпілотники типів «Форпост» і «Оріон».



На зображеннях після атаки зафіксовано ураження щонайменше трьох ангарів. Масштаби внутрішніх руйнувань поки невідомі.

Удар по ангарах з БПЛА. Євпаторія, 27 лютого



Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»