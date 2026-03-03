Армія РФ просувається в Донецькій області до адмінкордонів Дніпропетровщини

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши просування російських військ у Донецькій області. Лінія боєзіткнення у цьому секторі зміщується, наближаючись до адміністративних кордонів сусідніх областей.



За даними аналітиків, армія РФ просунулася в районах Маркового, Рівного та в Гришиному.

Скріншот: DeepState

Село Маркове розташоване у Костянтинівському районі. До райцентру — близько 14 кілометрів, а до Краматорська — приблизно 18 кілометрів. Таким чином, бойові дії розгортаються у безпосередній близькості від великих вузлових міст регіону.

Рівне знаходиться у Покровському районі Донецької області. Адміністративний кордон із Дніпропетровською областю проходить практично по околицях села. Відстань від житлових кварталів до кордону до 1—2 км.



Село Гришине Покровського району знаходиться порівняно неподалік адміністративних рубежів сусідніх областей. До кордону з Дніпропетровською областю — близько 20 кілометрів, а до Запорізької — приблизно 35—45 кілометрів.

Раніше «Новини Донбасу» з посиланням на дані ЗСУ повідомляли, що армія РФ постійно тисне на Гришине та північні частини Покровська і Мирнограда.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»