Збитий «Шахед» мав подвійний механізм детонації

Збитий реактивний «Шахед».

В одному з регіонів України сапери виявили збитий реактивний безпілотник типу «Шахед», який мав подвійний механізм детонації. Про це у Facebook повідомив радник міністра оборони України, фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.



За його словами, напередодні в одній із груп у Facebook місцевий житель повідомив про уламки дрона, що лежали в полі. Після цього на місце виїхали спеціалісти, однак пошуки тривали певний час.



Під час розмінування з’ясувалося, що безпілотник обладнаний подвійним ланцюгом детонації, що значно ускладнює його знешкодження та підвищує ризик для сторонніх осіб. За словами Бескрестнова, сапери працювали кілька годин.

Експерт вкотре закликав громадян не намагатися самостійно демонтувати або забирати фрагменти збитих «Шахедів». Роботи з розмінування повинні виконувати виключно підготовлені фахівці.

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці вилучили оновлений безпілотник «Шахед», який чоловік перевозив на даху автомобіля.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»