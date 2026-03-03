Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Підземні шпиталі та командні пункти: рішення «Метінвесту» для армії
03 березня 2026, 16:52

Підземні шпиталі та командні пункти: рішення «Метінвесту» для армії

Компанія «Метінвест» з 2014 року допомагає військовим, цивільним та своїм співробітникам, а після початку повномасштабної війни масштабувала рішення для фронту та тилу. Про це на конференції «Війна 26: люди проти машин» повідомив операційний директор компанії Олександр Мироненко.

За його словами, у лютому 2022 року акціонер компанії Рінат Ахметов поставив завдання зробити все можливе для стійкості країни та міст. Вже 24 лютого у «Метінвесті» почали розробляти план укріплення Запоріжжя — так з'явилася ідея підземних сталевих укриттів, які дістали назву «криївки».

Першим містом масової установки стало Запоріжжя. Пізніше укриття розгорнули у Покровську, Мирнограді та інших містах Донецької області. Наразі їх встановлюють на всіх активних напрямках — від Харкова до Херсона.

Базову конструкцію модернізували з урахуванням потреб військових. На основі «криївок» вже збудовано два підземні шпиталі на Запорізькому та Донецькому напрямках, а також десятки командних пунктів.

Компанія розробляє рішення для цивільної інфраструктури. Наземні посилені криївки встановлюють в українських портах та на ТЕЦ для захисту персоналу під час обстрілів. Такі укриття обладнують і на підприємствах «Метінвесту».

Окремий напрямок — проєкт «Цитадель»: повноцінні укриття для захисту населення від ракетних та дронових атак. Одне вже збудовано у Бородянці Київської області, кілька зводять у Запоріжжі. Головна перевага — швидкість будівництва: якщо бетонний бункер будується 3—6 місяців, то сталеве укриття аналогічного рівня захисту — від трьох тижнів до місяця.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у Бородянці на Київщині збудували перше в Україні підземне сталеве укриття нового покоління з хвилястої сталі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Метінвест
сталеві укриття рішення для фронту підземні бункери
