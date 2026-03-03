Удар по центру Дружківки: під завалами можуть бути люди

Наслідки удару по центру Дружківки. Фото: Донецька ОВА

2 березня російські війська вдарили по центру міста Дружківка Донецької області. Про це повідомив голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков.



За його словами, під завалами можуть перебувати люди.



«Продовжуються роботи з розбору завалів. Кожен метр розібраних конструкцій – це шанс врятувати чиєсь життя. Площа, яка була місцем зустрічей та щоденного руху, сьогодні усіяна уламками. Сім багатоповерхівок на площі зазнали руйнувань. Є загиблі та поранені», – сказав Панков.

Нагадаємо, що внаслідок удару по центру Дружківки загинули чотири людини, ще 13 – отримали поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко