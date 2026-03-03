Україна з початку року звільнила 460 квадратних кілометрів території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

З початку 2026 року українська армія звільнила 460 квадратних кілометрів території. Про це в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, голова Кремля Володимир Путін програв свій зимовий наступ.



«Він атакував електростанції у сильний мороз. Він хотів нас розділити. Він намагався настроїти цивільне населення проти армії, щоб змусити її припинити бойові дії. Однак він зазнав невдачі. Тепер росіяни спробують весняний наступ, але я думаю, що вони знову програють – багато солдатів загине даремно», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що ЗСУ у лютому вперше з часу Курської операції відбили більше території, ніж змогла захопити Росія.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко