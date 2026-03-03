РФ маскує антени під дерева: нова тактика на фронті

Антену ховають у «штучний стовбур»: приклад польового маскування обладнання на фронті.

Російські військові почали застосовувати новий спосіб маскування обладнання на фронті — антени зв’язку та управління БпЛА ховають у конструкції, що імітують стовбури дерев. Про це повідомляють військові, інформують «Новини Донбасу».



За словами радника міністра оборони України, фахівця з питань зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергія Бескрестнова, однією з ключових задач на лінії бойового зіткнення залишається виявлення та знищення засобів РЕБ, РЕР і пунктів управління безпілотниками.



«Усе це об’єднують антени, які складно приховати від досвідченого ока аеророзвідки. Подивіться, що вигадав ворог: всередині — пластикова сітка як основа», — зазначив він.

Конструкція з пластикової сітки та монтажної піни використовується для приховування антен зв’язку.

На оприлюднених фото видно, що каркас виготовляється з пластикової сітки, яку заповнюють монтажною піною, формуючи циліндричну конструкцію. Після цього її фарбують, надаючи вигляду спиляного дерева. Всередині розміщується антенне обладнання.



Після втрати стабільного доступу до супутникового інтернету Starlink російські підрозділи вимушені вибудовувати так звані «Wi-Fi-мости» для підтримки зв’язку на передових позиціях. Для цього встановлюються додаткові антени та ретранслятори, які потребують ретельного маскування.



Це не перша спроба приховати військову інфраструктуру від українських дронів. Раніше повідомлялося про маскування мінометних позицій під завали зруйнованих будівель.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»