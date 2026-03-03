ЗСУ уразили елементи російської ППО в окупованих Криму та Луганській області

Ілюстрація. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в рамках зниження воєнно-економічного та протиповітряного потенціалів РФ завдали серію ударів по цілях на окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Уражені радіолокаційна станція ЗРК С-300 у селі Титарівка на Луганщині, РЛС виявлення повітряних цілей «Сопка-2» та РЛС 39Н6 «Каста-2Е2» у Криму.



Також українські війська уразили розташування ремонтного підрозділу мотострілецької бригади ЗС РФ у селі Зачатівка, пункти управління БПЛА поблизу міст Покровськ та Родинське Донецької області.



«Системне знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління БПЛА послаблює можливості противника з контролю повітряного простору, координації дронів та прикриття своїх військ», – зазначили у ГШ.

Нагадаємо, що вночі 1 березня безпілотники атакували позиції російської ППО у Тульській області РФ, внаслідок чого суттєво пошкоджена РЛС.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко