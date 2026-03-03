Російський дрон вдарив по будинку у Костянтинівці: загинув місцевий житель

Ввечері 2 березня російська армія вдарила по житловому сектору міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Для атаки окупанти використовували FPV-дрон, який влучив у будинок.
Внаслідок удару загинув місцевий житель.
Нагадаємо, що російські війська атакували енергетику у Донецькій області, внаслідок чого частина жителів 3 березня залишилася без світла.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко