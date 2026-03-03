Колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували та призначили начальником Луганського прикордонного загону: його підозрюють у корупції

Колишній голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Фото: ДПСУ

На підставі Закону України «Про військовий обов'язок» колишнього голову ДПСУ, генерал-лейтенанта Сергія Дейнека призвали для проходження служби по мобілізації. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.



За його словами, відповідно до Положення про проходження військової служби у ДПСУ Дейнека призначили на посаду начальника Луганського прикордонного загону.



«Обставини його звільнення з військової служби на законодавчому рівні не обмежують подальшої можливості проходження служби у ДПСУ по мобілізації. На посаду в бойову бригаду він призначений зважаючи на набутий раніше військовий досвід із захисту країни та виконання завдань підрозділами прикордонного відомства», – зазначив Демченко.

Нагадаємо, що 4 січня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови прикордонної служби.



22 січня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Дейнеку про підозру у регулярному отриманні хабарів за сприяння контрабанди цигарок з України до ЄС.



Вже 30 січня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові ДПСУ запобіжний захід у вигляді застави на суму 10 мільйонів гривень.



Наказом від 2 лютого на підставі рішення ВЛК Дейнека звільнили з військової служби. Того ж дня за нього внесли заставу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко