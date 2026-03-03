Атака на Краснодарський край: дрони вдарили по ключовому вузлу російського енергомоста в окупований Крим

Підстанція «Тамань» у Краснодарському краї. Фото: відкриті джерела

27 лютого близько 02:00 безпілотники атакували електричну підстанцію 500 кВ «Тамань» у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела у МНС Росії.



Об'єкт атакували 13 дронів. Внаслідок удару виникла пожежа, підстанція частково виведена з ладу. Знищені автотрансформатори АТ1 та АТ2.



ПС «Тамань» – це велика магістральна підстанція класу 500 кВ, що входить до Єдиної енергосистеми Росії. Підстанція є одним з ключових вузлів енергомоста через Керченську протоку. Через неї передається частина потужності до енергосистеми окупованого Криму. Через «Тамань» проходять усі чотири нитки енергомоста з Краснодарського краю у Крим.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили елементи російської ППО в окупованих Криму та Луганській області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко