Російська армія намагається відрізати від логістики Лиман – МВА

Ситуація у районі Лимана. Фото: карта DeepState

Війська Росії на сьогодні постійно перебивають українські логістичні шляхи до міста Лимана Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.



Він нагадав, що місто знаходиться за річкою Сіверський Донець.



«І на сьогодні дуже важливо проводити евакуацію населення. Дуже важливо проводити доставку гуманітарної допомоги. Тому що справді є такі місця, де вони зовсім непроїзні. Однак завдяки нашим Збройним силам, завдяки нашим комунальним підприємствам ми постійно намагаємось їх відновлювати. І найчастіше у нас це виходить. Але, на жаль, це працює день-два, і знову обстріли, і знову це руйнується», – сказав Журавльов.

Нагадаємо, що армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі міста Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко