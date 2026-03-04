Одна людина загинула і п'ятеро людей поранено за добу на Донеччині через атаки РФ

У Донецькій області за минулу добу, 3 березня, внаслідок російських атак загинула одна людина у Слов'янську. Крім того, ще 5 людей в області отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 3 березня росіяни вбили 1 мешканця Донеччини: у Слов'янську», — зазначив він.





За словами Філашкіна, отримали поранення жителі у Слов'янську, Добропіллі, Дружківці та Олексієво-Дружківці.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 4072 мешканці, отримав поранення — 8971 чоловік. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що ввечері 2 березня російська армія вдарила по житловому сектору міста Костянтинівка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

