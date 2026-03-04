Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені

3 березня близько 22:40 російська авіація скинула три авіабомби ФАБ-250 на місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Влучання прийшлося у приватну забудову.
Пошкоджені 63 приватні будинки, три з них зруйновані повністю.
Внаслідок атаки загинув чоловік, його тіло дістали з-під завалів. Поранення отримали дві людини.
Нагадаємо, що 2 березня російський дрон вдарив по будинку у місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинув місцевий житель.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко