Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

3 березня близько 22:40 російська авіація скинула три авіабомби ФАБ-250 на місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Влучання прийшлося у приватну забудову.



Пошкоджені 63 приватні будинки, три з них зруйновані повністю.



Внаслідок атаки загинув чоловік, його тіло дістали з-під завалів. Поранення отримали дві людини.

Нагадаємо, що 2 березня російський дрон вдарив по будинку у місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко