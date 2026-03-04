Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
04 березня 2026, 08:58

У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО

Ймовірно, збитий гелікоптер РФ. Ймовірно, збитий гелікоптер РФ.

У російських Z-пабліках та місцевих чатах з’явилися повідомлення про ймовірну втрату військового вертольота під час роботи протиповітряної оборони по українських безпілотниках. Про це пише російське видання ASTRA.

За їхніми даними, інцидент нібито стався в районі військового аеродрому Міллєрово в Ростовській області РФ. Водночас офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Згодом Z-блогер Борис Рожин (Colonelcassad) заявив, що вертоліт міг бути збитий над Волгоградом. Проте і ця версія поки не має незалежного підтвердження.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

ВІДЕО
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Захід Степногірська під контролем ЗСУ: противник скаржиться на складну обстановку
04 березня, 21:58
Фото: Вадим Лях У Слов'янську удари завдавалися по підприємству та приватному сектору
04 березня, 21:15
У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера
04 березня, 20:46
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
04 березня, 19:44
Момент ураження корабля ВМС Ірану торпедою. США потопили військовий корабель Ірану торпедою
04 березня, 16:56
Філашкін розповів про ситуацію у Костянтинівці. Фото: скриншот з ефіру У Костянтинівці залишається понад 2000 мешканців, евакуація ускладнена
04 березня, 16:55
