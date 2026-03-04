У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО

Ймовірно, збитий гелікоптер РФ.

У російських Z-пабліках та місцевих чатах з’явилися повідомлення про ймовірну втрату військового вертольота під час роботи протиповітряної оборони по українських безпілотниках. Про це пише російське видання ASTRA.

За їхніми даними, інцидент нібито стався в районі військового аеродрому Міллєрово в Ростовській області РФ. Водночас офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.



Згодом Z-блогер Борис Рожин (Colonelcassad) заявив, що вертоліт міг бути збитий над Волгоградом. Проте і ця версія поки не має незалежного підтвердження.

Великий феєрійний берег поміщений на небі над Росією Ростів регіон, як результат для репутації. pic.twitter.com/ozhut4cftX — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) 3 березня 2026

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»