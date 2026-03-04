У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії

Ілюстративне фото: Жовта Стрічка

У тимчасово окупованому Мелітополі посилили контроль за приватними викладачами з історії. Про це повідомляє рух спротиву на ТОТ України «Жовта Стрічка».



За даними активістів, від репетиторів вимагають проходження так званої «перепідготовки» та викладання предмета виключно за російськими освітніми програмами. Процес узгоджується з представниками ФСБ та перебуває під контролем окупаційного департаменту освіти.



У русі спротиву зазначають, що окупаційна адміністрація приділяє особливу увагу індивідуальним заняттям «один на один», оскільки їх складніше відстежувати та контролювати зміст викладання.



«Окупанти занепокоєні приватними уроками, адже в такому форматі складніше нав’язувати пропагандистську версію історії», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційна адміністрація планує змінити формат підсумкової атестації для школярів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»