ЗСУ просунулися поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ISW

Ситуація поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південний захід від села Новомиколаївка на Донеччині. Це село розташоване поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 25 штурмів.

Нагадаємо, що Україна з початку року звільнила 460 квадратних кілометрів території.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко