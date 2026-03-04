У Миколаєві «Шахед» влучив у вагон потяга

Потяг після удару БпЛА.

У Миколаєві внаслідок атаки російських безпілотників типу «Шахед» пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



За його словами, легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізували. На місці працюють усі екстрені служби.



«Діяльність пабліків, які майже в режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії», — наголосив Кім.



Зранку у Повітряних силах ЗСУ попередили мешканців південних регіонів про наближення ворожих дронів. О 08:41 з’явилося повідомлення: «БпЛА на півдні Миколаївщини, курс — північний».



На оприлюднених кадрах із місця події видно, що безпілотник влучив у вагон потяга, який стояв на коліях і не рухався.

Нагадаємо, 2 березня 2026 року у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий БпЛА атакував приміський поїзд «Укрзалізниці», що перебував у русі.

