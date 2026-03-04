Пошкоджено будинки, авто та інфраструктурні об'єкти за добу у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 3 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони Донеччини:





Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено автівку. У Новотроїцькому і Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено будинок, у Малинівці — 9 будинків, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 63 приватні будинки. У Біленькому Краматорської громади пошкоджено автівку. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Дружківці поранено людину і пошкоджено інфраструктурний об'єкт; в Олексієво-Дружківці поранено людину.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

