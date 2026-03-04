Російські БПЛА атакували Краматорськ: пошкоджені будинок та машина

3 березня о 10:05 російський БПЛА «Молнія-2» вдарив по приватному сектору Краматорської громади Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Пошкоджений приватний будинок.



О 16:00 окупанти FPV-дроном знову атакували приватний сектор громади. Пошкоджений автомобіль.



Внаслідок ударів загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 3 березня російська авіація скинула авіабомби на місто Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко