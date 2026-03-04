Масований удар по порту у Новоросійську: пошкоджені п'ять військових кораблів Росії

Наслідки удару по порту у Новоросійську. Фото: Exilenova+

У ніч на 2 березня завдали масованого удару по портовій інфраструктурі у місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Для атаки використовували не менше 200 дронів.



Внаслідок удару пошкоджені п'ять військових кораблів, які перебували в порту.



«Один із них отримав суттєві пошкодження – ймовірно, йдеться про морський тральщик «Валентин Пікуль». Також є інформація про завдані пошкодження кораблям «Єйськ» та «Касимов». Відомо про трьох загиблих та 16 поранених військовослужбовців», – розповіли у «Досьє шпигуна».

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня українські війська уразили нафтовий термінал «Шесхаріс» та військово-морську базу РФ у порту Новоросійська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко