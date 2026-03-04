Україна отримає додаткові винищувачі Mirage 2000

Mirage 2000.

Франція готує додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 для України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.



Йдеться про багатоцільові літаки четвертого покоління виробництва компанії Dassault Aviation. За оцінками Міноборони, їх поява суттєво посилить спроможності України у повітрі, зокрема в частині протидії крилатим ракетам і ударним безпілотникам типу «Шахед».



Модифікація 2000-5 має оновлене бортове обладнання та розширені бойові можливості. Максимальна висота польоту сягає близько 18 км. У Міноборони зазначають, що за низкою характеристик ці літаки наближені до класу 4++ та перевищують можливості винищувачів МіГ-29, які нині перебувають на озброєнні ЗСУ.



Озброєння включає високоточні ракети класу «повітря–повітря» MICA та Magic-2, що дозволяє ефективно виявляти та уражати повітряні цілі, зокрема малопомітні крилаті ракети й ударні дрони. Літаки також адаптовані під застосування озброєння стандартів НАТО — зокрема ракет Storm Shadow/SCALP та авіабомб AASM Hammer.



У Міноборони наголошують, що поява додаткових Mirage 2000-5 підвищить стійкість української протиповітряної оборони в умовах масованих ракетно-дронових атак. Питання передачі літаків обговорювалося під час лютневої зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова та міністерки збройних сил Франції Катрін Вотрен.



Перші Mirage 2000 Франція передала Україні на початку 2025 року. Українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції для їх ефективного застосування. Раніше Париж також оголосив про виділення 2 млрд євро на військову допомогу Україні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»