Удар РФ по Херсону: троє загиблих за день

Російські війська протягом дня обстріляли Херсон і населені пункти області, унаслідок чого загинули троє мирних жителів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, в результаті чергового обстрілу Херсона смертельні поранення дістали 76-річна жінка та 35-річний чоловік.



Крім того, близько 13:30 російські військові атакували безпілотником жительку села Новодмитрівка Білозерської громади. Дрон влучив у спину 49-річної жінки, яка їхала на велосипеді. Отримані травми виявилися несумісними з життям.



У Херсонській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом учинення воєнного злочину. Правоохоронці документують наслідки атак і збирають докази.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»