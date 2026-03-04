Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Удар РФ по Херсону: троє загиблих за день
04 березня 2026, 15:12

Удар РФ по Херсону: троє загиблих за день

Удар РФ по Херсону: троє загиблих за день

Російські війська протягом дня обстріляли Херсон і населені пункти області, унаслідок чого загинули троє мирних жителів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, в результаті чергового обстрілу Херсона смертельні поранення дістали 76-річна жінка та 35-річний чоловік.

Крім того, близько 13:30 російські військові атакували безпілотником жительку села Новодмитрівка Білозерської громади. Дрон влучив у спину 49-річної жінки, яка їхала на велосипеді. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом учинення воєнного злочину. Правоохоронці документують наслідки атак і збирають докази.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсонська область Херсон
Інше
воєнні злочини РФ атака дронів РФ Вбивство цивільних
Організації
Херсонська обласна прокуратура

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:46
У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
усі новини
22:43
Переговорний процес призупинений через ескалацію навколо Ірану — Зеленський
21:58
Захід Степногірська під контролем ЗСУ: противник скаржиться на складну обстановку
21:15
У Слов'янську удари завдавалися по підприємству та приватному сектору
20:46
У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера
20:01
Путін затвердив чисельність ЗС РФ понад 2,3 млн осіб
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
17:41
У Новоросійській бухті пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та його системи РЕБ
17:35
Обстріл центру Дружківки: лише на третій день пошуків з-під завалів дістали тіло останньої загиблої
16:56
США потопили військовий корабель Ірану торпедою
16:55
У Костянтинівці залишається понад 2000 мешканців, евакуація ускладнена
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
16:25
РФ вдарила по півдню Одеської області: є поранені, серед них — діти
16:12
Сили оборони дронами вразили російський ЗРК «Тор-М2» на Донеччині
16:10
У поліції показали кадри перших хвилин після удару російських авіабомб по Слов'янську
15:44
Безпілотники вдарили по хімічному заводу у Кіровській області Росії
15:43
Підвищення після атаки по «Охматдиту»: російський генерал наказав на ракетний удар
15:42
В Дружківці загинула керівниця РАЦСу
15:22
У 2025 році підприємства VESCO сплатили 124 млн грн податків до місцевих бюджетів громад (реклама)
15:18
Російські війська просунулися під Гуляйполем – DeepState
15:12
Удар РФ по Херсону: троє загиблих за день
14:44
Україна отримає додаткові винищувачі Mirage 2000
13:53
США потопили перший у світі корабель носій бойових дронів
13:29
Наслідки обстрілу Слов`янська: фото руйнувань у приватному секторі
13:20
Поблизу Краматорська через удар російського дрона загинув майор поліції
13:05
Росіянина, який заснував телеканал в окупованому Маріуполі, судитимуть за корупцію: він мав тісні стосунки з Пригожиним
12:39
Підрозділ НГУ вразив С-400 під Бєлгородом
11:57
У Краматорській громаді частково немає води
11:33
Десантники знищили техніку РФ на Курщині
11:22
Масований удар по порту у Новоросійську: пошкоджені п'ять військових кораблів Росії
усі новини
ВІДЕО
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Захід Степногірська під контролем ЗСУ: противник скаржиться на складну обстановку
04 березня, 21:58
Фото: Вадим Лях У Слов'янську удари завдавалися по підприємству та приватному сектору
04 березня, 21:15
У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера
04 березня, 20:46
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
04 березня, 19:44
Момент ураження корабля ВМС Ірану торпедою. США потопили військовий корабель Ірану торпедою
04 березня, 16:56
Філашкін розповів про ситуацію у Костянтинівці. Фото: скриншот з ефіру У Костянтинівці залишається понад 2000 мешканців, евакуація ускладнена
04 березня, 16:55

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір