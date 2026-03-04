У 2025 році підприємства VESCO сплатили 124 млн грн податків до місцевих бюджетів громад

За підсумками 2025 року підприємства групи VESCO в Україні перерахували 324 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Порівняно з 2024 роком обсяг податкових надходжень зріс на 21,4 %. З цієї суми 201 млн грн спрямовано до державного бюджету, ще 123 млн грн — до місцевих бюджетів громад.



Вагому частку у структурі відрахувань становить земельний податок — 56 млн грн, які надійшли до бюджетів Андрiївської СТГ, Дружківської МТГ, Краматорської МТГ, Шахівської СТГ, Миколаївської МТГ, Святогірської МТГ та Черкаської СТГ. Для громад Донецької області ці кошти залишаються важливим джерелом фінансування соціальної сфери та підтримки інфраструктури.



Серед найбільших платежів також — податок на доходи фізичних осіб у розмірі 67 млн грн, який був сплачений до бюджетів м.Київ, Андрiївської СТГ, Дружківської МТГ, Черкаської СТГ, та Шахівської СТГ Донецької області, та єдиний соціальний внесок — 60 млн грн. У порівнянні з 2024 роком ці показники зросли на 42 % та 41 % відповідно.



Виконавчий директор групи підприємств VESCO в Україні Сергій Шевченко зазначив: «Для нас принципово важливо виконувати зобов’язання перед державою та громадами, у яких працюють наші підприємства. Попри обмеження, спричинені активними бойовими діями та неповним завантаженням виробничих потужностей, у 2025 році ми збільшили обсяг податкових платежів у порівнянні з 2024 роком. Ми й надалі залишаємося бюджетоутворювальним бізнесом для низки громад України».



Підприємства групи продовжують роботу в складних безпекових умовах, забезпечуючи зайнятість працівників та стабільні надходження до бюджетів різних рівнів.