Підвищення після атаки по «Охматдиту»: російський генерал наказав на ракетний удар

Скріншот

Служба безпеки України задокументували нові факти воєнних злочинів з боку російського генерал-майора Сергія Кувалдіна — командувача дальньою авіацією військово-повітряних сил РФ.



За матеріалами слідства, 8 липня 2024 року він віддав бойовий наказ завдати ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві. Слідство встановило, що по медичній установі було випущено стратегічну крилату ракету Х-101 класу «повітря—земля».



Пуск здійснювався з російського бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС. Ракети Х-101 програмуються за заздалегідь заданими координатами, що вказує на цілеспрямований характер удару по медичній установі. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних — лікар і родич однієї з пацієнток.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 34 особи, серед них дев'ять дітей. Декілька корпусів лікарні отримали масштабні руйнування, знищено спеціалізоване обладнання, необхідне для лікування важкохворих дітей.



На момент завдання удару Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача — начальника штабу дальньої авіації ВПС РФ. Незабаром після ракетної атаки по «Охматдиту» він отримав підвищення та був призначений командувачем дальньої авіації збройних сил країни-агресора.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кувалдіна про підозру у воєнному злочині, який спричинив загибель людей. Оскільки підозрюваний перебуває у Російській Федерації, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше СБУ вже оголошувала Кувалдіну заочну підозру за керування ракетною атакою по інфраструктурі об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові в ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформації створило платформу, на якій фіксує усі зруйновані об'єкти.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»