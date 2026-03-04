Безпілотники вдарили по хімічному заводу у Кіровській області Росії

Наслідки удару по хімзаводу у Кіровській області. Фото: кадр із відео

4 березня дрони атакували західну частину філії «КЧХК» АТ «ОХК УРАЛХІМ» у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області РФ. Про це повідомили у виданні ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.



Губернатор Кіровської області Олександр Соколов підтвердив атаку безпілотників на місто.



Цей хімічний завод виготовляє аміачну селітру.

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня внаслідок масованого удару БПЛА по порту у місті Новоросійськ пошкоджені п'ять військових кораблів Росії.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко