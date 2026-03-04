У поліції показали кадри перших хвилин після удару російських авіабомб по Слов'янську

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: поліція

3 березня близько 22:40 російська авіація скинула три авіабомби на приватний сектор міста Слов'янськ. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області, опублікувавши відео перших хвилин після удару.



Поліцейські разом з рятувальниками та медиками діставали людей з-під завалів та надавали допомогу постраждалим.



Внаслідок удару загинула одна людина, ще дві – отримали поранення. З-під завалів дістали 86-річну жінку. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та переломами.

Нагадаємо, що у Слов'янську через цей удар пошкоджені 63 будинки, з них три повністю зруйновані.



Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будинків тіло загиблого та поранену жінку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко