РФ вдарила по півдню Одеської області: є поранені, серед них — діти

Росіяни атакували Одеську область

У середу вдень, 4 березня, російські окупанти завдали ракетного удару півдня Одеської області. Під атаку потрапили об'єкти транспортної інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.



Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю.



«За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей. Все в стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Дані про постраждалих уточнюються», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що в Миколаєві внаслідок атаки російських безпілотників типу «Шахед» пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях