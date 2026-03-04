У Костянтинівці залишається понад 2000 мешканців, евакуація ускладнена

Філашкін розповів про ситуацію у Костянтинівці. Фото: скриншот з ефіру

Ситуація на Донеччині залишається складною, російські окупанти продовжують атакувати населені пункти регіону, евакуацію проводити вкрай небезпечно. Зокрема, у Костянтинівці залишається понад 2000 мешканців, проте вивести людей майже неможливо, оскільки росіяни обстрілюють усі під'їзні шляхи. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



Окрім того, завести гуманітарну допомогу неможливо. Евакуацію проводять українські військовослужбовці. Філашкін розповів, що 3 березня Сили оборони вивезли одного пораненого.



За словами Філашкіна, у Дружківській громаді залишається 11 тисяч осіб, із Дружківки виїхало 306 осіб. Росіяни продовжують атакувати місто за допомогою авіаційних бомб та ствольної артилерії.



Раніше ми писали, що армія РФ намагається просуватись у напрямку міста Костянтинівка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

