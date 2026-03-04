США потопили військовий корабель Ірану торпедою

Момент ураження корабля ВМС Ірану торпедою.

В Індійському океані американський підводний човен потопив військовий корабель Ірану. Відео моменту ураження опублікував Департамент війни США.



Зазначається, що корабель перебував у міжнародних водах і, ймовірно, не очікував атаки. Ураження було завдано торпедою, яку у повідомленні названо «тихою смертю».



У заяві підкреслюється, що це перший випадок знищення ворожого надводного корабля торпедою з часів Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що під час операції «Епічна лють» американські сили знищили іранський військовий корабель-дрононосець Shahid Bahman Bagheri.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»