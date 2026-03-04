У Новоросійській бухті пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та його системи РЕБ

Фото: CyberBoroshno

Внаслідок атаки безпілотників на Новоросійську бухту було уражено середню частину надбудови російського фрегата «Адмірал Ессен». Удар припав по зоні розміщення ключових елементів корабельного озброєння та радіоелектронного обладнання.



За даними CyberBoroshno, внаслідок влучання відбулася детонація гранатометів постановки пасивних перешкод ПК-10. Ці установки розміщені по бортах надбудови та призначені для відстрілу дипольних відбивачів і теплових пасток, які використовуються для протидії ракетам з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням.



Серед пошкоджених систем — комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25. Він забезпечує виявлення радіолокаційного випромінювання противника та створення активних радіоперешкод, знижуючи ефективність наведення ворожих засобів ураження. Пошкодження цієї системи суттєво обмежує можливості корабля із захисту від високоточної зброї.



Крім того, постраждали радари підсвічування цілей ЗР-90 «Орєх», що входять до складу системи наведення корабельного зенітно-ракетного комплексу. Ці станції забезпечують супровід та підсвічування повітряних цілей на фінальній ділянці польоту ракети, що є критично важливим для точності перехоплення.



Також, за попередньою інформацією, уламки пошкодили основний оглядовий радар «Фрегат-М2М». Він відповідає за дальнє виявлення повітряних та надводних цілей та формування первинної радіолокаційної картини для бойової інформаційно-керуючої системи корабля. Його пошкодження може суттєво знизити ситуаційну обізнаність екіпажу та загальну боєздатність фрегата.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що внаслідок масованого удару по порту в Новоросійську пошкоджено п'ять військових кораблів РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»