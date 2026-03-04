Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі

Фото: Центр вивчення окупації

Андрій Мацегор, депутат так званої «муніципальної ради Волновахи» від партії «Єдина Росія» в окупованому російськими військами місті, заарештований за звинуваченням у розтраті бюджетних коштів в особливо великому розмірі.



Як повідомляє Центр вивчення окупації, суд, підконтрольний окупаційній адміністрації, ухвалив узяти його під варту та відправити до СІЗО. Окрім депутатського мандату, Мацегора обіймав посаду голови громадської ради партійного проєкту «Русское село» в угрупуванні «ДНР».



Він також керував Волноваською філією ТОВ «Кубаньпродеко» — російської аграрної компанії, пов'язаної із сільськогосподарським бізнесом. Після захоплення Волновахи російськими військами у 2022 році Мацегора активно співпрацював із окупаційними структурами.



Він регулярно давав коментарі російським пропагандистським ЗМІ, позиціонуючи себе як лояльного до РФ громадського діяча. 7 жовтня 2023 року він брав участь у церемонії закладання так званого «президентського саду» у Волновасі.



Захід був присвячений дню народження Путіна та демонстрував публічну підтримку російського режиму з боку місцевих колаборантів. У 2025 році в інтерв'ю сайту партії «Єдина Росія» Мацегора заявляв, що депутат має бути «чесним, відкритим та чуйним до людей», наголошуючи на необхідності «чути та розуміти проблеми громадян».



До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Мацегора (народився 2 липня 1981 року) вів обмежену політичну діяльність на місцевому рівні в Україні. 2020 року його було обрано депутатом Хлібодарівської сільської ради Волноваського району Донецької області VIII скликання по округу №2 від партії «Опозиційна платформа — За життя», відомої своєю проросійською орієнтацією.



У виборчому списку він значився за №5 і був членом цієї політичної сили. До початку політичної кар'єри Мацегора працював головним інженером у приватному акціонерному товаристві «Екопрод».

Нагадаємо, росіянина, який заснував телеканал в окупованому Маріуполі, судитимуть за корупцію. 2022 року він працював над створенням мережі пропагандистських телеканалів у Маріуполі, це був телеканал «Маріуполь24», у Мелітополі — «За ТБ», у Херсонській області — «Таврія ТБ».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»