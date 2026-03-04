В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки

Курахове вже рік під окупацією. Але замість «відновлення» — обговорення підвезення продуктів, ліків та оформлення російських паспортів. Це головне публічне питання місцевої адміністрації через 12 місяців після захоплення.



У місті немає стабільної логістики, повноцінної медицини та адмінсервісів. Мешканці ходять по воду з візками. «Відновлення» — це мобільний зв'язок «Фенікс», балонний газ та показові сюжети про передачу генераторів.



Без російського паспорта — не беруть на роботу, не надають медичної допомоги. На блокпостах український документ може стати приводом для затримання. За словами місцевих, паспортизація — питання виживання.

Схожа ситуація в Авдіївці, Мар'їнці, Селидовому. Міста у руїнах, населення скоротилося в десятки разів. На півдні ще складніше: перебої зі світлом і водою, продовольчі обмеження, жорсткий контроль.



Через рік після захоплення йдеться не про розвиток, а про спроби забезпечити мінімум існування.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»