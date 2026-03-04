Путін затвердив чисельність ЗС РФ понад 2,3 млн осіб

Скріншот

Путін затвердив нову штатну чисельність збройних сил РФ, підписавши відповідний указ. Про це повідомили РосЗМІ з посиланням на офіційний портал правової інформації.



Згідно з текстом указу, загальну чисельність ЗС встановлено на рівні 2 391 770 осіб. З цієї кількості 1502640 складуть військовослужбовці, решта — цивільний персонал та інші категорії співробітників.



Документ набув чинності у день підписання — 4 березня 2026 року.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»