Жителів Слов'янська запрошують переїхати до Києва та передмістя
05 березня 2026, 08:10

Жителів Слов'янська запрошують переїхати до Києва та передмістя

Слов'янськ. Фото: «Новини Донбасу»

Адміністратори онлайн-спільноти «Без ріелторів! Оренда квартир, кімнат та будинків у Києві та Київській обл.» звернулися до мешканців Слов'янська та найближчих населених пунктів із запрошенням розглянути переїзд до Києва та міст навколо столиці.

За їхніми словами, останнім часом вони помітили значне зростання переглядів своїх публікацій з боку користувачів зі Слов'янська. У зв'язку з цим адміністрація вирішила безпосередньо звернутися до потенційних переселенців.

«Якщо ви прийняли рішення, або бажаєте переїхати в Київ як в більш безпечне місто, Ви зробили дуже хороший і правильний вибір», — йдеться у зверненні. Автори стверджують, що у столиці можна знайти як житло, так і роботу.

Окрім самого Києва, адміністратори радять звернути увагу на міста навколо столиці. Серед них — Ірпінь, Боярка, Вишневе, Васильків, Буча, Бровари, Бориспіль та Вишгород. Зазначається, що ці населені пункти мають розвинену інфраструктуру та зручне транспортне сполучення з Києвом, що дозволяє комфортно добиратися на роботу до столиці.

На завершення адміністрація закликала мешканців Слов'янська переглядати інформацію про доступне житло у групі та побажала їм «вдалого переїзду та успішного облаштування» у Києві чи містах Київської області.

Нагадаємо, Слов'янські тролейбусний парк та зоопарк вирушають в евакуацію.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

