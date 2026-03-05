У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»

Фото: АТЕШ

Агенти руху «АТЕШ» зафіксували посилені заходи безпеки біля нової електропідстанції, яку російські війська використовують у Генічеську на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це представники руху повідомили у своєму Telegram-каналі.



За інформацією підпілля, розвідку провели в Генічеському районі, де нещодавно була збудована електропідстанція потужністю 150 кВ. Під час спостереження агенти задокументували багаторівневу систему охорони, яку забезпечують військовослужбовці ЗС РФ.



Перший рубіж контролю розташований на з’їзді з основної дороги. Там встановлено шлагбаум, біля якого чергують кілька озброєних російських військових. Вони перевіряють документи водіїв та контролюють транспорт, що рухається у напрямку енергетичного об’єкта.

Фото: АТЕШ

«Безпосередньо перед в’їздом на територію підстанції облаштовано другий рівень перевірки. Тут працюють 2–3 групи військових у повному спорядженні. Вони проводять детальний огляд автомобілів, включно з перевіркою днища, салону та багажного відділення. За даними руху, транспорт зупиняють і оглядають без винятків», - йдеться у повідомленні.

Фото: АТЕШ

У «АТЕШ» зазначають, що раніше цей енергетичний об’єкт уже ставав ціллю ударів Сил оборони України. Після атак російські військові значно посилили режим безпеки, що свідчить про важливість підстанції для окупаційної інфраструктури.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»