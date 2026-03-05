2025 року до РФ в'їхали понад 32 тисячі громадян України

Протягом 2025 року на територію Росії в'їхали 32570 громадян України. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на дані офіційної статистики. Згідно з опублікованою інформацією, переважна більшість поїздок мали приватний характер.



Так, 30 714 українців вказали метою візиту саме особисті справи. Ще 1386 осіб повідомили, що прибули до Росії з ділових питань. Невелика частина громадян України приїжджала з інших причин: 168 людей зазначили, що приїхали на роботу, 135 — для навчання.



Крім того, 133 українці назвали метою поїздки відпочинок, а 33 особи перетнули країну транзитом. Окремо наводяться дані про способи перетину кордону. Більше 31 тисяч прибулих у 2025 році в'їхали до Росії авіатранспортом. Ще 1079 людей перетнули кордон на автомобілі, а 143 особи прибули пішки.



Для порівняння, 2024 року російський кордон перетнули близько 58 тисяч громадян України. Як і роком раніше, основною причиною поїздок тоді також називалися приватні візити, а найпоширенішим способом в'їзду залишався авіапереліт.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»