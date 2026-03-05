У Києві іноземець танцював на меморіалі загиблих

У Києві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності іноземця, який танцював на території Народного меморіалу пам’яті загиблих захисників України на Майдані Незалежності. Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
За даними правоохоронців, чоловік увімкнув музику та влаштував танці безпосередньо на місці вшанування пам’яті полеглих військових. Відео своїх дій він згодом опублікував у соціальних мережах.
Фото: Нацполіції
Інцидент виявили співробітники поліції під час моніторингу соцмереж. На записі видно, як чоловік танцює серед елементів меморіалу, присвяченого загиблим захисникам України.
Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 40-річний іноземець, який уже кілька років проживає в Україні. Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції розшукали чоловіка та склали щодо нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.
Крім того, поліцейські ініціювали перед Державною міграційною службою України питання щодо заборони в’їзду іноземцю на територію держави відповідно до чинного законодавства про правовий статус іноземців.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях