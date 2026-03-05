Стало відомо, скільки дронів РФ перехопила ППО за ніч

ППО України.

У ніч на 5 березня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом було запущено 155 ударних дронів різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



За інформацією військових, атака тривала з 18:30 4 березня. Серед застосованих безпілотників були ударні дрони типу «Шахед», а також апарати моделей «Гербера», «Італмас» та інші типи БпЛА. Орієнтовно близько сотні із запущених апаратів становили саме «Шахеди».



Станом на 08:00 протиповітряна оборона України знищила або подавила 136 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на восьми різних локаціях. Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на трьох локаціях.







У Повітряних силах зазначили, що повітряна загроза зберігається. За їхніми даними, у повітряному просторі України ще перебуває кілька російських безпілотників.



«Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки», — наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»